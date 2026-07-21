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Украина. Премьер лига
21 июля 2026, 11:11 | Обновлено 21 июля 2026, 12:13
2027
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Скандальный футболист покинул лагерь Динамо. Карьера в Киеве завершена

Анхель Торрес оказался не нужен «бело-синему» клубу, продемонстрировав непрофессионализм

21 июля 2026, 11:11 | Обновлено 21 июля 2026, 12:13
2027
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Скандальный футболист покинул лагерь Динамо. Карьера в Киеве завершена
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес
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Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес оказался не нужен главному тренеру Игорю Костюку из-за своего поведения и уже покинул тренировочный лагерь украинской команды.

По информации ТаТоТаке, 26-летний легионер проявил непрофессионализм, регулярно становился участником конфликтов, продемонстрировав пренебрежительное отношение к динамовцам.

«Бело-синие» не стали терпеть выходки футболиста, который уехал из команды – колумбиец имеет контракт до июня 2028 года, но играть в футболке киевского клуба больше не будет.

Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае 2025-го, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе и провел всего два матча в составе первой команды «Динамо».

В прошлом сезоне Анхель играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», где забил два гола и отдал одну результативную передачу за 12 матчей. Трансферная стоимость вингера составляет 250 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Анхель Торрес Игорь Костюк
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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