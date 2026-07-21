Скандальный футболист покинул лагерь Динамо. Карьера в Киеве завершена

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес оказался не нужен главному тренеру Игорю Костюку из-за своего поведения и уже покинул тренировочный лагерь украинской команды.

По информации ТаТоТаке, 26-летний легионер проявил непрофессионализм, регулярно становился участником конфликтов, продемонстрировав пренебрежительное отношение к динамовцам.

«Бело-синие» не стали терпеть выходки футболиста, который уехал из команды – колумбиец имеет контракт до июня 2028 года, но играть в футболке киевского клуба больше не будет.

Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае 2025-го, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе и провел всего два матча в составе первой команды «Динамо».

В прошлом сезоне Анхель играл на правах аренды за турецкий «Эюпспор», где забил два гола и отдал одну результативную передачу за 12 матчей. Трансферная стоимость вингера составляет 250 тысяч евро.