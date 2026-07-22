Криштиану Роналду отреагировал на поражение Месси в финале ЧМ-2026

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на победу Испании над Аргентиной в финале чемпионата мира 2026 года.

По информации СМИ, португалец искренне болел за «фурию роху», хотя именно испанцы выбили Португалию из турнира на стадии 1/8 финала.

Сообщается, что одной из главных причин стали теплые воспоминания Роналду об Испании, где он провел девять лет в составе мадридского «Реала». Футболист неоднократно называл этот период самым счастливым в своей карьере, а после завершения выступлений планирует жить именно в Испании.

Еще одной причиной поддержки Испании называют многолетнее соперничество Роналду с Лионелем Месси. По данным источника, португалец понимал, что в случае второй подряд победы Аргентины на чемпионате мира аргументы в пользу Месси в дискуссии о лучшем футболисте в истории стали бы еще весомее.