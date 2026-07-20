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  4. Конрад ЛАЙМЕР: «Для меня это что-то особенное»
Германия
20 июля 2026, 23:49 | Обновлено 20 июля 2026, 23:50
29
0

Конрад ЛАЙМЕР: «Для меня это что-то особенное»

Австрийский универ прокомментировал продление контракта с «Баварией»

20 июля 2026, 23:49 | Обновлено 20 июля 2026, 23:50
29
0
Конрад ЛАЙМЕР: «Для меня это что-то особенное»
ФК Бавария
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Австрийский футболист Конрад Лаймер, который может играть в обороне и в центре поля, прокомментировал продление контракта с мюнхенской «Баварией» до лета 2029 года:

«Для меня выйти на поле в форме «Баварии» — это нечто совершенно особенное. Я уже не раз подчеркивал, как хорошо мне в Мюнхене и что играть в футбол в этой команде — настоящее удовольствие. Я чувствовал это здесь с первого дня.

Я могу помочь команде на многих позициях и хочу и впредь отдавать все силы за «Баварию» каждую секунду. С этой командой всё возможно, и я с нетерпением жду начала нового сезона».

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Бундеслига Бавария продление контракта Конрад Лаймер чемпионат Германии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
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