Конрад ЛАЙМЕР: «Для меня это что-то особенное»

Австрийский футболист Конрад Лаймер, который может играть в обороне и в центре поля, прокомментировал продление контракта с мюнхенской «Баварией» до лета 2029 года:

«Для меня выйти на поле в форме «Баварии» — это нечто совершенно особенное. Я уже не раз подчеркивал, как хорошо мне в Мюнхене и что играть в футбол в этой команде — настоящее удовольствие. Я чувствовал это здесь с первого дня.

Я могу помочь команде на многих позициях и хочу и впредь отдавать все силы за «Баварию» каждую секунду. С этой командой всё возможно, и я с нетерпением жду начала нового сезона».