Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал в УПЛ. Два футболиста уехали и не хотят возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
22 июля 2026, 23:22 |
2023
1

Скандал в УПЛ. Два футболиста уехали и не хотят возвращаться в Украину

Тронтель и Андушич покинули клуб

22 июля 2026, 23:22 |
2023
1 Comments
Скандал в УПЛ. Два футболиста уехали и не хотят возвращаться в Украину
ФК Заря
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Журналист Михаил Спиваковский рассказал о ситуации с иностранными футболистами луганской «Зари».

По его информации, сразу два легионера команды – Жан Тронтель и Неманья Андушич – решили не возвращаться в Украину.

Тронтель прошлый сезон провел в аренде в европейском клубе «Горица», где имел возможность выступать в других условиях. После этого футболист не захотел снова возвращаться в украинский чемпионат.

Что касается Андушича, то причиной его решения стали семейные обстоятельства. У боснийского игрока весной родился сын, поэтому он стремится оставаться поближе к семье и не возвращаться в страну, где продолжается война.

В то же время ситуация с Деяном Попарой отличается. Слухи о возможном конфликте футболиста с «Зарей» не соответствуют действительности. Полузащитник адаптировался в Украине и не планирует устраивать никаких протестов.

По теме:
Динамо против Шахтера. УАФ рассмотрит изменения лимита на легионеров
ФОТО. Моуриньо пришел на тренировку Реала «с пистолетом»
Заря продает легионера, который не хочет возвращаться в Украину
Заря Луганск Жан Тронтель Неманья Анджушич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине
Футбол | 22 июля 2026, 23:20 0
Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине
Лидер Арсенала и сборной Франции избежит операции на спине

Вильям Салиба пройдет консервативное лечение

Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Футбол | 22 июля 2026, 19:17 32
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»
Игорь КОСТЮК: «Пока что нет понимания, как будет играть греческий ПАОК»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед матчем Лиги Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Футбол | 22.07.2026, 00:32
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Челси оформил самый дорогой трансфер в истории клуба
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Футбол | 22.07.2026, 09:48
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Цыганков сказал «да». Виктор выбрал себе новый клуб
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Футбол | 22.07.2026, 07:11
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Футболісти, журналісти, артисти, це братія яку обєднує слово повії. вибачте кого забув вказати.
Ответить
+2
Популярные новости
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
Брутальность зашкаливает. Усик встретился с легендой Реала
21.07.2026, 00:02 12
Бокс
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 15
Футбол
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
21.07.2026, 10:13 7
Футбол
Аонишики впервые победил Оносато. Как прошел 9 день Nagoya basho
Аонишики впервые победил Оносато. Как прошел 9 день Nagoya basho
21.07.2026, 06:50
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. В УПЛ утвержден новый лимит на легионеров
21.07.2026, 14:56 163
Футбол
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
Теренс Кроуфорд: «Ты не боксер, а мешок, на тебе хотят срубить бабла»
22.07.2026, 04:12
Бокс
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
ФОТО. Сыновья Бекхэма показали эффектных возлюбленных на финале ЧМ
21.07.2026, 03:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем