Скандал в УПЛ. Два футболиста уехали и не хотят возвращаться в Украину
Тронтель и Андушич покинули клуб
Журналист Михаил Спиваковский рассказал о ситуации с иностранными футболистами луганской «Зари».
По его информации, сразу два легионера команды – Жан Тронтель и Неманья Андушич – решили не возвращаться в Украину.
Тронтель прошлый сезон провел в аренде в европейском клубе «Горица», где имел возможность выступать в других условиях. После этого футболист не захотел снова возвращаться в украинский чемпионат.
Что касается Андушича, то причиной его решения стали семейные обстоятельства. У боснийского игрока весной родился сын, поэтому он стремится оставаться поближе к семье и не возвращаться в страну, где продолжается война.
В то же время ситуация с Деяном Попарой отличается. Слухи о возможном конфликте футболиста с «Зарей» не соответствуют действительности. Полузащитник адаптировался в Украине и не планирует устраивать никаких протестов.
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