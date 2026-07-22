Скандал в УПЛ. Два футболиста уехали и не хотят возвращаться в Украину

Журналист Михаил Спиваковский рассказал о ситуации с иностранными футболистами луганской «Зари».

По его информации, сразу два легионера команды – Жан Тронтель и Неманья Андушич – решили не возвращаться в Украину.

Тронтель прошлый сезон провел в аренде в европейском клубе «Горица», где имел возможность выступать в других условиях. После этого футболист не захотел снова возвращаться в украинский чемпионат.

Что касается Андушича, то причиной его решения стали семейные обстоятельства. У боснийского игрока весной родился сын, поэтому он стремится оставаться поближе к семье и не возвращаться в страну, где продолжается война.

В то же время ситуация с Деяном Попарой отличается. Слухи о возможном конфликте футболиста с «Зарей» не соответствуют действительности. Полузащитник адаптировался в Украине и не планирует устраивать никаких протестов.