Легионеры не произвели впечатление на Скрипника

Как стало известно Sport.ua, три находившихся на просмотре потенциальных новичка не подошли «Заре».

По имеющейся информации, речь идет о легионерах: двух бразильцах и сербе. Они выходили на замену в контрольных матчах, но не произвели впечатления на главного тренера луганчан Виктора Скрипника.

Пока «Заря» усилилась лишь двумя летними новичками: защитником Василием Кравцом и полузащитником Иваном Нестеренко, которые в прошлом сезоне находились на контракте с «Металлистом 1925» и «Оболонью» соответственно.

В лазарете «Зари» на сборе в Словении находится только защитник из Австрии Габриэль Эскинья, который в контрольном поединке со «Словацко» травмировал плечо и вернется в строй в середине августа.

23 июля подопечные Виктора Скрипника проведут заключительный спарринг с турецким «Гезтепе», а в конце недели отправятся в Украину.