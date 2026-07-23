Динамо предложили 15 миллионов евро за футболиста сборной Украины

Турецкий «Галатасарай» активизировал переговоры о трансфере нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко.

По информации журналиста Мехмета Озджана, стамбульский клуб уже направил своё окончательное предложение украинской стороне.

Сообщается, что максимальная стоимость сделки может составить 15 миллионов евро. При этом «Галатасарай» предлагает не полноценный трансфер, а аренду с опцией выкупа, которая будет зависеть от выполнения футболистом определенных условий.

В то же время «Динамо» рассчитывает получить за 20-летнего нападающего более высокую сумму компенсации, поэтому стороны пока не достигли окончательной договоренности. Ожидается, что переговоры между клубами продолжатся в ближайшее время.

Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.