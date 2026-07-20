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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 21:01 |
817
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Новичок Шахтера Бруниньо: «Забью больше 10 голов в сезоне»

Бруниньо оформил дубль в спарринге с ФК «Рудеш» (5:0)

20 июля 2026, 21:01 |
817
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Новичок Шахтера Бруниньо: «Забью больше 10 голов в сезоне»
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Новичок «Шахтера» Бруниньо дал комментарий после спарринга с ФК «Рудеш» (5:0), в котором отличился дублем.

– В первом товарищеском матче ты дебютировал за «Шахтер» и отличился дублем. Насколько ты рад дебюту? Что такой яркий дебют значит для тебя?

– Прежде всего, хочу поблагодарить бога за дебют с двумя голами. Также хочу поблагодарить партнеров за теплый прием. Это часть великой истории. С детства мечтал выступать за какой-нибудь европейский клуб, забить первый гол здесь, в Европе. Я очень благодарен «Шахтеру» за то, что дал мне эту возможность.

– До первого товарищеского матча у команды было немало физической и беговой работы. Насколько непросто было тебе?

– Этот период был для меня довольно тяжелым, первые недели. Со временем я привык, старался привыкать еще больше. Поедем хорошо в следующих гонках. Выйти на поле было хорошо.

– Отталкиваясь от того, что ты сегодня в первом матче отличился дублем, сколько Бруниньо забьет во время официальных матчей?

– Более 10 голов в сезоне. Хочу забить как можно больше. Выложусь по полной в этом сезоне.

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Руслан Полищук Источник: ФК Шахтер Донецк
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