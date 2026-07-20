Большая трагедия. Умер двукратный обладатель Золотого мяча

На 76-м году жизни скончался бывший нападающий сборной Англии и легенда мирового футбола Кевин Киган.

Как сообщает Sky Sports, причиной смерти стала длительная борьба с онкологическим заболеванием. В начале 2026 года у Кигана диагностировали рак после того, как он обратился к врачам из-за постоянных болей в животе.

В заявлении семьи отмечается, что последние минуты жизни футболиста он провёл рядом со своей женой и дочерьми.

Киган начал профессиональную карьеру в 1968 году в «Сканторпе», а впоследствии стал одним из главных символов «Ливерпуля». В составе мерсисайдцев он трижды выигрывал чемпионат Англии, Кубок чемпионов, два Кубка УЕФА, а также Кубок и два Суперкубка Англии.

После перехода в «Гамбург» англичанин продолжил покорять Европу — стал чемпионом Германии и дважды подряд получил главную индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч» в 1978 и 1979 годах.

После завершения футбольной карьеры он работал тренером. Киган возглавлял сборную Англии, а также клубы «Ньюкасл», «Фулхэм» и «Манчестер Сити».