Капитан Руха определился с новым клубом

Фактически все бывшие футболисты «Руха» уже определились со своим будущим, однако капитан львовской команды Денис Пидгурский до сих пор в поисках нового клуба.

23-летний опорный полузащитник долгое время рассматривал разные варианты продолжения карьеры. Футболист отклонил предложения от литовского «Жальгириса» и словацкой «Банской Быстрицы» и близок к продолжению карьеры в Украине.

В настоящее время Денис Пидгурский находится на активной стадии переговоров с криворожским «Кривбассом». Клуб ищет усиление в опорную зону после ухода недавно перешедшего в «Полесье» Андрусва Араухо.

В настоящее время стороны обсуждают личные условия контракта. В то же время, с «Рухом» вопрос уже практически урегулирован: несмотря на то, что у футболиста еще оставался год действующего соглашения, львовский клуб готов пойти навстречу своему капитану и беспрепятственно расторгнуть контракт, чтобы он мог продолжить карьеру в новой команде.