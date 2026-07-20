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Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 18:05 | Обновлено 20 июля 2026, 18:38
903
0

Капитан Руха определился с новым клубом

Кривбасс претендует на Дениса Пидгурского

20 июля 2026, 18:05 | Обновлено 20 июля 2026, 18:38
903
0
Капитан Руха определился с новым клубом
ФК Рух Львов. Денис Пидгурский
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Фактически все бывшие футболисты «Руха» уже определились со своим будущим, однако капитан львовской команды Денис Пидгурский до сих пор в поисках нового клуба.

23-летний опорный полузащитник долгое время рассматривал разные варианты продолжения карьеры. Футболист отклонил предложения от литовского «Жальгириса» и словацкой «Банской Быстрицы» и близок к продолжению карьеры в Украине.

В настоящее время Денис Пидгурский находится на активной стадии переговоров с криворожским «Кривбассом». Клуб ищет усиление в опорную зону после ухода недавно перешедшего в «Полесье» Андрусва Араухо.

В настоящее время стороны обсуждают личные условия контракта. В то же время, с «Рухом» вопрос уже практически урегулирован: несмотря на то, что у футболиста еще оставался год действующего соглашения, львовский клуб готов пойти навстречу своему капитану и беспрепятственно расторгнуть контракт, чтобы он мог продолжить карьеру в новой команде.

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Денис Пидгурский Рух Львов Кривбасс Кривой Рог трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Inside UPL
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