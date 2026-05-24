Судьба Руха окончательно решена. Во Львове принято резонансное решение

Владелец и основатель «Руха» (Львов) Григорий Козловский сообщил, что взрослая команда клуба продолжит выступления на профессиональном уровне, отмечает ТаТоТаке.

По словам Козловского, в следующем сезоне львовский клуб будет играть во Второй лиге Украины.

Также функционер заявил, что академия «Руха» полностью сохранит нынешнюю структуру, однако в ближайшее время ее ждет ребрендинг.

Кроме того, Козловский официально подтвердил, что «Рух» Львов не будет участвовать в стыковых матчах за право выступать в Украинской Премьер-лиге сезона-2026/27.