В Александрии отреагировали на возможное снятие Руха с УПЛ

Полузащитник Александрии Сергей Булеца отреагировал на информацию о возможном снятии Руха с УПЛ еще до переходных матчей за право остаться в высшем дивизионе.

– Впереди, вероятно, стыковые матчи. Насколько команда сейчас верит, что еще может получить шанс остаться в УПЛ, учитывая слухи о возможном снятии Движения? И есть ли внутри коллектива уверенность, что Александрия реально способна удержаться в элите?

– Конечно, хочется удержаться. И я вижу по всей команде, и тем более по тренерам, что все хотят остаться, – сказал Булец.

Вероятно, место в «стыках» за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне достанется Александрии, которая занимает 15-ю строчку в нынешнем сезоне УПЛ.

Пока неизвестно, с какой командой Первой лиги Украины будет играть представитель УПЛ. Среди возможных вариантов – Черноморец и Левый Берег.