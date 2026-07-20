Где смотреть онлайн матч Лиги конференций ЛНЗ – Гент

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 23 июля, встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Orlen Arena» в польском Плоцке. Главным арбитром назначен Гранит Македонци со Швеции.

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По итогам прошлого сезона черкасский клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и впервые в своей истории стал обладателем серебряных наград элитного дивизиона.

«Гент» стал пятым в Чемпионской группе бельгийского первенства, пробился в плей-офф, где одолел «Генк» (1:1, пен – 5:4) и завоевал путевку в Лигу конференций.

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