Где смотреть онлайн матч Лиги конференций ЛНЗ – Гент
Поединок второго квалификационного раунда состоится 23 июля в 21:30 по киевскому времени
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 23 июля, встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».
Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Orlen Arena» в польском Плоцке. Главным арбитром назначен Гранит Македонци со Швеции.
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По итогам прошлого сезона черкасский клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и впервые в своей истории стал обладателем серебряных наград элитного дивизиона.
«Гент» стал пятым в Чемпионской группе бельгийского первенства, пробился в плей-офф, где одолел «Генк» (1:1, пен – 5:4) и завоевал путевку в Лигу конференций.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.
Букмекеры betking оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3,60 для ЛНЗ и 2,12 для «Гента». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.
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