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Лига конференций
20 июля 2026, 17:41 | Обновлено 20 июля 2026, 17:45
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Где смотреть онлайн матч Лиги конференций ЛНЗ – Гент

Поединок второго квалификационного раунда состоится 23 июля в 21:30 по киевскому времени

20 июля 2026, 17:41 | Обновлено 20 июля 2026, 17:45
90
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций ЛНЗ – Гент
Лига конференций. ЛНЗ – Гент
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В первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций который состоится в четверг, 23 июля, встретятся черкасский ЛНЗ и бельгийский «Гент».

Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени, команды сыграют на стадионе «Orlen Arena» в польском Плоцке. Главным арбитром назначен Гранит Македонци со Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По итогам прошлого сезона черкасский клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и впервые в своей истории стал обладателем серебряных наград элитного дивизиона.

«Гент» стал пятым в Чемпионской группе бельгийского первенства, пробился в плей-офф, где одолел «Генк» (1:1, пен – 5:4) и завоевал путевку в Лигу конференций.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн бесплатно на платформе Киевстар ТБ – чтобы получить доступ к прямому эфиру, необходимо пройти регистрацию.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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