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Чемпионат мира
22 июля 2026, 02:32 |
118
0

ФИФА готовит наказание для сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

К ряду игроков могут быть применены дисциплинарные санкции

22 июля 2026, 02:32 |
118
0
ФИФА готовит наказание для сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Аргентины
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ФИФА начала официальное расследование в отношении сборной Аргентины из-за поведения игроков и представителей тренерского штаба после финала чемпионата мира 2026 года против Испании.

По информации Sky Sports, дисциплинарное дело связано с инцидентами, произошедшими сразу после финального свистка.

Одним из главных фигурантов стал полузащитник Леандро Паредес. Сообщается, что аргентинец схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию и повалил его на газон. Кроме того, Паредес толкнул Гави, который пытался вмешаться в конфликт.

Также в центре внимания оказался помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Аяла. Телекамеры зафиксировали, как он пытался ударить по лицу полузащитника испанцев Дани Ольмо.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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