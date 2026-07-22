ФИФА готовит наказание для сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

ФИФА начала официальное расследование в отношении сборной Аргентины из-за поведения игроков и представителей тренерского штаба после финала чемпионата мира 2026 года против Испании.

По информации Sky Sports, дисциплинарное дело связано с инцидентами, произошедшими сразу после финального свистка.

Одним из главных фигурантов стал полузащитник Леандро Паредес. Сообщается, что аргентинец схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию и повалил его на газон. Кроме того, Паредес толкнул Гави, который пытался вмешаться в конфликт.

Также в центре внимания оказался помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Аяла. Телекамеры зафиксировали, как он пытался ударить по лицу полузащитника испанцев Дани Ольмо.