ФИФА готовит наказание для сборной Аргентины после финала ЧМ-2026
К ряду игроков могут быть применены дисциплинарные санкции
ФИФА начала официальное расследование в отношении сборной Аргентины из-за поведения игроков и представителей тренерского штаба после финала чемпионата мира 2026 года против Испании.
По информации Sky Sports, дисциплинарное дело связано с инцидентами, произошедшими сразу после финального свистка.
Одним из главных фигурантов стал полузащитник Леандро Паредес. Сообщается, что аргентинец схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию и повалил его на газон. Кроме того, Паредес толкнул Гави, который пытался вмешаться в конфликт.
Также в центре внимания оказался помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Аяла. Телекамеры зафиксировали, как он пытался ударить по лицу полузащитника испанцев Дани Ольмо.
BREAKING: FIFA are set to investigate the behaviour of Argentina after the final whistle at the World Cup final. 🚨 pic.twitter.com/Z1soC4thpt— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2026
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