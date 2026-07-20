Майка РИЧАРДС – об эпизоде с Месси: «Мы не хотим этого видеть»
Бывший защитник сборной Англии встал на сторону Марка Кукурельи
Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс прокомментировал конфликтную ситуацию между легендарным футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси и левым защитником сборной Испании Марком Кукурельей в финальном матче чемпионата мира 2026 года:
«Мы не хотим, чтобы в финале чемпионата мира кого-то удаляли с поля из-за подобных эпизодов».
Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал показать красную карточку испанскому защитнику Марку Кукурелье за то, что на последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.
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