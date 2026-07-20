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  4. Майка РИЧАРДС – об эпизоде ​​с Месси: «Мы не хотим этого видеть»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 23:44 |
216
0

Майка РИЧАРДС – об эпизоде ​​с Месси: «Мы не хотим этого видеть»

Бывший защитник сборной Англии встал на сторону Марка Кукурельи

20 июля 2026, 23:44 |
216
0
Майка РИЧАРДС – об эпизоде ​​с Месси: «Мы не хотим этого видеть»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс прокомментировал конфликтную ситуацию между легендарным футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси и левым защитником сборной Испании Марком Кукурельей в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Мы не хотим, чтобы в финале чемпионата мира кого-то удаляли с поля из-за подобных эпизодов».

Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал показать красную карточку испанскому защитнику Марку Кукурелье за то, что на последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.

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Дмитрий Вус Источник: Daily Mail
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