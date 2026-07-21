Легенда Динамо объяснил, почему Аргентина проиграла финал ЧМ-2026

Легенда киевского Динамо Леонид Буряк поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2026, где встречались Аргентина и Испания (0:1).

– Леонид Иосифович, начнем с финала. Оправдал ли он ваши ожидания?

– Признаюсь, я ожидал от финала большего. Конечно, очень давил результат, и то, как играли Аргентина и Испания, было специфическим. Относительно напряжения вопросов нет – там было настоящее маленькое шоу, они беспощадно избивали друг друга. Но, в принципе, именно футбольного финала, как бы хотелось, не получилось.

– Аргентина вообще не била по воротам, активизировавшись только в дополнительное время.

– Да, это все следствие давления результата и больших ставок на кону. В принципе, все было достаточно предсказуемо. По большому счету, кроме невероятного напряжения и самоотдачи игроков, финала не получилось. Аргентина столкнулась с тем, что Месси не попал в игру, выступил не на своем привычном уровне, и это сказалось.

– Испания заслуженно стала чемпионом?

– В этом плане – да. Они доминировали в игре, имели преимущество, чаще пробивали по воротам и создали больше голевых моментов. Поэтому я считаю, что их чемпионство вполне заслужено, – сказал Буряк.