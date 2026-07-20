Чемпионат мира20 июля 2026, 15:49 | Обновлено 20 июля 2026, 16:07
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ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира
Кукурелья положил трофей в обычный пакет
20 июля 2026, 15:49 | Обновлено 20 июля 2026, 16:07
1881
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В интернете стало популярным видео с участием основного защитника сборной Испании Марка Кукурельи, который положил трофей Кубка мира в обычный пластиковый пакет, чтобы отнести в автобус.
Сборная Испании в финальном матче обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.
Испанская команда прошла турнир без поражений и пропустила всего один гол.
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