Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира
Чемпионат мира
20 июля 2026, 15:49 | Обновлено 20 июля 2026, 16:07
1881
4

ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира

Кукурелья положил трофей в обычный пакет

20 июля 2026, 15:49 | Обновлено 20 июля 2026, 16:07
1881
4 Comments
ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В интернете стало популярным видео с участием основного защитника сборной Испании Марка Кукурельи, который положил трофей Кубка мира в обычный пластиковый пакет, чтобы отнести в автобус.

Сборная Испании в финальном матче обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Испанская команда прошла турнир без поражений и пропустила всего один гол.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Проиграли чемпиону. Сборная осталась без тренера после ЧМ
Второй раз подряд лучшим голеадором мундиаля стал Килиан Мбаппе
Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным тренером чемпионов мира
Марк Кукурелья сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карпаты не получат украинца из Динамо, на которого рассчитывает Костюк
Футбол | 20 июля 2026, 14:07 0
Карпаты не получат украинца из Динамо, на которого рассчитывает Костюк
Карпаты не получат украинца из Динамо, на которого рассчитывает Костюк

Валентин Рубчинский не будет играть во Львове

В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
Бокс | 20 июля 2026, 08:39 4
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко
В Раде отреагировали на неожиданное решение Владимира Кличко

Беленюк – о желании боксера вернуться на ринг

Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Футбол | 20.07.2026, 08:22
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Бокс | 20.07.2026, 09:41
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Футбол | 20.07.2026, 11:00
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Известно, сколько заработала Испания за победу на ЧМ-2026 против Аргентины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В ломбард поніс.
Ответить
+3
Это копия. Оригинал давно
спиз... л трамппапулька. С согласия инфантильки
Ответить
+1
в пакет із АТБ?
Ответить
0
оригінал йому б не дали так юзати
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 15
Футбол
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
20.07.2026, 01:03 163
Футбол
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
19.07.2026, 19:35 52
Волейбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
19.07.2026, 07:51 1
Футбол
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
19.07.2026, 07:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем