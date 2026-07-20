ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира

В интернете стало популярным видео с участием основного защитника сборной Испании Марка Кукурельи, который положил трофей Кубка мира в обычный пластиковый пакет, чтобы отнести в автобус.

Сборная Испании в финальном матче обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

Испанская команда прошла турнир без поражений и пропустила всего один гол.