Педро ПОРРО: «Я могу только выразить ему свою благодарность»

Правый защитник сборной Испании Педро Порро прокомментировал победу над национальной сборной Аргентины (1:0 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Ферран Торрес? У этого парня невероятный характер. Уверен, что он работает в «Барселоне» так же упорно, как и в сборной. Были люди, которые относились к нему несправедливо, но его стремление продолжать работать и расти с каждым днём — это то, что вдохнуло в него жизнь.

Он забил решающий гол, принеся нам победу на чемпионате мира, и я могу только выразить ему свою благодарность, ведь он этого заслужил».