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  4. Педро ПОРРО: «Я могу только выразить ему свою благодарность»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 16:03 |
183
0

Педро ПОРРО: «Я могу только выразить ему свою благодарность»

Защитник сборной Испании прокомментировал победу над Аргентиной

20 июля 2026, 16:03 |
183
0
Педро ПОРРО: «Я могу только выразить ему свою благодарность»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Правый защитник сборной Испании Педро Порро прокомментировал победу над национальной сборной Аргентины (1:0 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Ферран Торрес? У этого парня невероятный характер. Уверен, что он работает в «Барселоне» так же упорно, как и в сборной. Были люди, которые относились к нему несправедливо, но его стремление продолжать работать и расти с каждым днём — это то, что вдохнуло в него жизнь.

Он забил решающий гол, принеся нам победу на чемпионате мира, и я могу только выразить ему свою благодарность, ведь он этого заслужил».

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Педро Порро сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Вус Источник: Marca
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