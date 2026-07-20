«Было грустно это видеть». Руни раскритиковал Месси за эпизод в финале ЧМ

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал конфликтную ситуацию между легендарным футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси и левым защитником сборной Испании Марком Кукурельей в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Это отчаяние. Мы знаем, что Аргентина играет именно так. Но есть одна вещь, которую хочется видеть всегда, — это честное спортивное поведение. И было грустно видеть, как Лионель Месси поступил именно так».

Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал показать красную карточку испанскому защитнику Марку Кукурелье за то, что на последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.