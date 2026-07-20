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  4. «Было грустно это видеть». Руни раскритиковал Месси за эпизод в финале ЧМ
Чемпионат мира
20 июля 2026, 16:26 |
1933
3

«Было грустно это видеть». Руни раскритиковал Месси за эпизод в финале ЧМ

Уэйну не понравилось поведение Лионеля в ситуации с Марком Кукурельей

20 июля 2026, 16:26 |
1933
3 Comments
«Было грустно это видеть». Руни раскритиковал Месси за эпизод в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал конфликтную ситуацию между легендарным футболистом сборной Аргентины Лионелем Месси и левым защитником сборной Испании Марком Кукурельей в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Это отчаяние. Мы знаем, что Аргентина играет именно так. Но есть одна вещь, которую хочется видеть всегда, — это честное спортивное поведение. И было грустно видеть, как Лионель Месси поступил именно так».

Напомним, капитан сборной Аргентины Лионель Месси требовал показать красную карточку испанскому защитнику Марку Кукурелье за то, что на последних минутах основного времени Марк прикрыл рот рукой, пытаясь что-то объяснить Лионелю.

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Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Марк Кукурелья Испания - Аргентина Уэйн Руни
Дмитрий Вус Источник: Daily Mail
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Дак просто показал свое настоящее лицо
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очень жаль что победила команда провокаторов, в игре испании футболом и не пахло
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