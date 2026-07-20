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Чемпионат мира
20 июля 2026, 14:29 | Обновлено 20 июля 2026, 14:40
497
0

Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале

Украинский голкипер поздравил испанцев

20 июля 2026, 14:29 | Обновлено 20 июля 2026, 14:40
497
0
Лунин лаконично отреагировал на триумф сборной Испании на Мундиале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Национальная сборная Испании убедительно торжествовала на ЧМ-2026 – В финале Мундиаля подопечные Луиса де ла Фуэнте минимально обыграли национальную сборную Аргентины (1:0).

На триумф испанцев отреагировал украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин: «Поздравляю, Испания», – лаконично написал Андрей Лунин.

Сборная Испании блестяще выступила на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Луиса де ла Фуэнте на пути к титулу сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а дальше были только победы: над Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1), Францией (2:0) и Аргентиной (1:0).

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Андрей Лунин сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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