Национальная сборная Испании убедительно торжествовала на ЧМ-2026 – В финале Мундиаля подопечные Луиса де ла Фуэнте минимально обыграли национальную сборную Аргентины (1:0).

На триумф испанцев отреагировал украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин: «Поздравляю, Испания», – лаконично написал Андрей Лунин.

Сборная Испании блестяще выступила на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Луиса де ла Фуэнте на пути к титулу сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), а дальше были только победы: над Саудовской Аравией (4:0), Уругваем (1:0), Австрией (3:0), Португалией (1:0), Бельгией (2:1), Францией (2:0) и Аргентиной (1:0).