Руслан РОТАНЬ: «Здорово, что у нас такой соперник, как Копенгаген»
Датчане позволят житомирянам оценить свой уровень
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался по поводу матча с датским «Копенгагеном» в Лиге конференций.
Специалист отметил высокий класс соперника, а также индивидуальное мастерство его игроков. При этом Ротань увидел в этом немалый позитив.
«Здорово, что у нас такой соперник, что мы сможем почувствовать его силу», – сказал он.
Тренер «Полесья» отметил, что ожидает от «Копенгагена» дисциплинированной и организованной игры.
Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против датской команды подопечные Ротаня проведут 23 июля. Вторая встреча состоится 29 июля.
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