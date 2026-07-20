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  4. Руслан РОТАНЬ: «Здорово, что у нас такой соперник, как Копенгаген»
Лига конференций
20 июля 2026, 13:04 |
516
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Руслан РОТАНЬ: «Здорово, что у нас такой соперник, как Копенгаген»

Датчане позволят житомирянам оценить свой уровень

20 июля 2026, 13:04 |
516
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Руслан РОТАНЬ: «Здорово, что у нас такой соперник, как Копенгаген»
ФК Полесье. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался по поводу матча с датским «Копенгагеном» в Лиге конференций.

Специалист отметил высокий класс соперника, а также индивидуальное мастерство его игроков. При этом Ротань увидел в этом немалый позитив.

«Здорово, что у нас такой соперник, что мы сможем почувствовать его силу», – сказал он.

Тренер «Полесья» отметил, что ожидает от «Копенгагена» дисциплинированной и организованной игры.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против датской команды подопечные Ротаня проведут 23 июля. Вторая встреча состоится 29 июля.

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Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Руслан Ротань Копенгаген Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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