Руслан РОТАНЬ: «Здорово, что у нас такой соперник, как Копенгаген»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался по поводу матча с датским «Копенгагеном» в Лиге конференций.

Специалист отметил высокий класс соперника, а также индивидуальное мастерство его игроков. При этом Ротань увидел в этом немалый позитив.

«Здорово, что у нас такой соперник, что мы сможем почувствовать его силу», – сказал он.

Тренер «Полесья» отметил, что ожидает от «Копенгагена» дисциплинированной и организованной игры.

Первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против датской команды подопечные Ротаня проведут 23 июля. Вторая встреча состоится 29 июля.