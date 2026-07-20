Лионель Месси побил рекорд Гуннара Грена 68-летней давности

Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком, выступавшим в финалах чемпионатов мира. Матч против Испании форвард аргентинцев провел в 39 лет 25 дней. Прежнее достижение, установленное шведом Гуннаром Греном на ЧМ-1958, Месси перекрыл на 1 год 149 дней.

Рекорд Грена превзошел и другой игрок сборной Аргентины защитник Николас Отаменди, который вышел на замену в поединке с испанцами в 38 лет 157 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ