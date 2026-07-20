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  4. Лионель Месси побил рекорд Гуннара Грена 68-летней давности
Чемпионат мира
20 июля 2026, 11:56 | Обновлено 20 июля 2026, 12:01
1514
0

Лионель Месси побил рекорд Гуннара Грена 68-летней давности

Форвард аргентинцев стал самым возрастным полевым игроком, выступавшим в финалах мундиалей

20 июля 2026, 11:56 | Обновлено 20 июля 2026, 12:01
1514
0
Лионель Месси побил рекорд Гуннара Грена 68-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком, выступавшим в финалах чемпионатов мира. Матч против Испании форвард аргентинцев провел в 39 лет 25 дней. Прежнее достижение, установленное шведом Гуннаром Греном на ЧМ-1958, Месси перекрыл на 1 год 149 дней.

Рекорд Грена превзошел и другой игрок сборной Аргентины защитник Николас Отаменди, который вышел на замену в поединке с испанцами в 38 лет 157 дней.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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