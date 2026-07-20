Чемпионат мира20 июля 2026, 11:38 |
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Сборная Испании завоевала седьмой международный трофей в своей истории
Вспомним все финалы испанской сборной на ЧМ и ЧЕ, Лиге наций и Кубке конфедераций
20 июля 2026, 11:38 |
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Сборная Испании благодаря победе над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 завоевала свой 7-й международный трофей.
Теперь в активе «Фурии рохи» 4 победы на чемпионатах Европы, 2 – на чемпионатах мира и 1 – в Лиге наций.
Упомянем результаты всех финальных поединков сборной Испании на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Лиге наций и Кубке конфедераций.
Сборная Испании в финалах международных турниров
- ЧМ-2026: Аргентина – 1:0
- ЛН-2025: Португалия – 2:2 (3:5 – по пенальти)
- ЧЕ-2024: Англия – 2:1
- ЛН-2023: Хорватия – 0:0 (5:4 – по пенальти)
- ЛН-2021: Франция – 1:2
- КК-2013: Бразилия – 0:3
- ЧЕ-2012: Италия – 4:0
- ЧМ-2010: Нидерланды – 1:0
- ЧЕ-2008: Германия – 1:0
- ЧЕ-1984: Франция – 0:2
- ЧЕ-1964: СССР – 2:1
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