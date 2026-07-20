Сборная Испании завоевала седьмой международный трофей в своей истории

Сборная Испании благодаря победе над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 завоевала свой 7-й международный трофей.

Теперь в активе «Фурии рохи» 4 победы на чемпионатах Европы, 2 – на чемпионатах мира и 1 – в Лиге наций.

Упомянем результаты всех финальных поединков сборной Испании на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Лиге наций и Кубке конфедераций.

Сборная Испании в финалах международных турниров