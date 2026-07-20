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Чемпионат мира
20 июля 2026, 11:38 |
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Сборная Испании завоевала седьмой международный трофей в своей истории

Вспомним все финалы испанской сборной на ЧМ и ЧЕ, Лиге наций и Кубке конфедераций

20 июля 2026, 11:38 |
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Сборная Испании завоевала седьмой международный трофей в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании благодаря победе над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 завоевала свой 7-й международный трофей.

Теперь в активе «Фурии рохи» 4 победы на чемпионатах Европы, 2 – на чемпионатах мира и 1 – в Лиге наций.

Упомянем результаты всех финальных поединков сборной Испании на мировых первенствах, чемпионатах Европы, Лиге наций и Кубке конфедераций.

Сборная Испании в финалах международных турниров

  • ЧМ-2026: Аргентина – 1:0
  • ЛН-2025: Португалия – 2:2 (3:5 – по пенальти)
  • ЧЕ-2024: Англия – 2:1
  • ЛН-2023: Хорватия – 0:0 (5:4 – по пенальти)
  • ЛН-2021: Франция – 1:2
  • КК-2013: Бразилия – 0:3
  • ЧЕ-2012: Италия – 4:0
  • ЧМ-2010: Нидерланды – 1:0
  • ЧЕ-2008: Германия – 1:0
  • ЧЕ-1984: Франция – 0:2
  • ЧЕ-1964: СССР – 2:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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