Чемпионат мира20 июля 2026, 18:25 | Обновлено 20 июля 2026, 19:09
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Автор победного гола на ЧМ: «Меня сильно критиковали. Мой мяч – это судьба»
Ферран Торрес забил единственный гол в финале
20 июля 2026, 18:25 | Обновлено 20 июля 2026, 19:09
282
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Форвард сборной Испании Ферран Торрес забил победный гол в финальном матче ЧМ-2026 и считает, что его команда победила заслуженно.
«Судьбой было написано, чтобы мы победили. Мой гол – большое облегчение, потому что меня сильно критиковали в течение турнира, однако, я уже сказал, это судьба».
«Мы заслужили эту победу, и Господь помогает тем, кто этого заслужил больше всех», – сказал Торрес.
Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0.
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