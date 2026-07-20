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Чемпионат мира
20 июля 2026, 18:25 | Обновлено 20 июля 2026, 19:09
282
0

Автор победного гола на ЧМ: «Меня сильно критиковали. Мой мяч – это судьба»

Ферран Торрес забил единственный гол в финале

20 июля 2026, 18:25 | Обновлено 20 июля 2026, 19:09
282
0
Автор победного гола на ЧМ: «Меня сильно критиковали. Мой мяч – это судьба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Торрес
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Форвард сборной Испании Ферран Торрес забил победный гол в финальном матче ЧМ-2026 и считает, что его команда победила заслуженно.

«Судьбой было написано, чтобы мы победили. Мой гол – большое облегчение, потому что меня сильно критиковали в течение турнира, однако, я уже сказал, это судьба».

«Мы заслужили эту победу, и Господь помогает тем, кто этого заслужил больше всех», – сказал Торрес.

Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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