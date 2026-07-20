Автор победного гола на ЧМ: «Меня сильно критиковали. Мой мяч – это судьба»

Форвард сборной Испании Ферран Торрес забил победный гол в финальном матче ЧМ-2026 и считает, что его команда победила заслуженно.

«Судьбой было написано, чтобы мы победили. Мой гол – большое облегчение, потому что меня сильно критиковали в течение турнира, однако, я уже сказал, это судьба».

«Мы заслужили эту победу, и Господь помогает тем, кто этого заслужил больше всех», – сказал Торрес.

Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0.