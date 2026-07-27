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Чемпионат мира
27 июля 2026, 02:32 |
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0

Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси

Аргентинцы уступили в финальном матче Испании

27 июля 2026, 02:32 |
73
0
Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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После поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины опубликовала трогательное обращение к своему капитану Лионелю Месси.

«Твои слёзы — это и наши слёзы, капитан.

Ты подарил нам самые счастливые моменты в нашей жизни. Спасибо за преданность, за магию и за то, что отдавал себя без остатка до последней секунды.

Мы будем любить тебя вечно, Лео!» — говорится в обращении.

19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.

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Лионель Месси сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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