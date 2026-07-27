Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси
Аргентинцы уступили в финальном матче Испании
После поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины опубликовала трогательное обращение к своему капитану Лионелю Месси.
«Твои слёзы — это и наши слёзы, капитан.
Ты подарил нам самые счастливые моменты в нашей жизни. Спасибо за преданность, за магию и за то, что отдавал себя без остатка до последней секунды.
Мы будем любить тебя вечно, Лео!» — говорится в обращении.
19 июля в финале чемпионата мира-2026 сборные Испании и Аргентины определили нового чемпиона мира: матч на «МетЛайф Стадиум» в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) завершился без голов в основное время, а в овертайме на 106-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил победный гол и принес испанцам триумф со счётом 1:0.
Tus lágrimas son las nuestras, Capitán 👑🇦🇷— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) July 19, 2026
Nos diste las alegrías más grandes de nuestras vidas. Gracias por la entrega, por la magia y por dar la vida hasta el último segundo 🙌
¡Te amamos para siempre, Leo! 🩵🤍 pic.twitter.com/YxcYJbwuPl
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