Сборная Аргентины выступила с официальным заявлением о Месси

После поражения от Испании (0:1) в финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины опубликовала трогательное обращение к своему капитану Лионелю Месси.

«Твои слёзы — это и наши слёзы, капитан.

Ты подарил нам самые счастливые моменты в нашей жизни. Спасибо за преданность, за магию и за то, что отдавал себя без остатка до последней секунды.

Мы будем любить тебя вечно, Лео!» — говорится в обращении.