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  4. Луис де ла Фуэнте объяснил победу над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 08:08 |
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Луис де ла Фуэнте объяснил победу над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026

Главный тренер испанской команды ответил на вопросы журналистов после триумфа

20 июля 2026, 08:08 |
1231
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Луис де ла Фуэнте объяснил победу над сборной Аргентины в финале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил на вопросы журналистов после победы в финале чемпионата мира, где его подопечные одолели команду Аргентины (1:0).

– Это было предначертано судьбой, я полон гордости и радости. Ты мне об этом говорил (обратился к журналисту – прим) в первый же день. Слава Богу, мы стали чемпионами мира.

Хочу поблагодарить свой тренерский штаб. Без них невозможно ничего добиться. Что мы здесь чувствуем? Счастье, должно быть, что-то вроде этого. Это гордость, удовлетворение и признание заслуг замечательной группы людей. Это большая честь. Счастье, огромное спасибо.

У меня есть игроки, которые являются хорошими людьми. Люди с сильными ценностями способны сформировать настоящую команду. С такими можно далеко зайти. Мы были уверены, что это наш финал, и я думаю, что это был почти идеальный матч.

– Что вы сказали игрокам перед матчем и перед началом дополнительного времени?

– Джентльмены, нас ждёт встреча с историей. Мы будем первыми, кто её осуществит. В дополнительное время я просто напомнил им, что мы отлично справляемся, но любая потеря концентрации может дорого нам обойтись.

После матча некоторые игроки спросили меня: «Нам все еще нужно что-то выиграть?» Что ж, следующий матч в сентябре – против Англии.

– Насколько было важно и тяжело работать с этими игроками с юного возраста?

– Когда вы приезжаете и задумываетесь обо всем, через что прошли, вы начинаете думать о процессе. У нас потрясающий природный талант и потрясающий стиль игры. Это формировалось на протяжении многих лет, и эта группа игроков действительно впечатляет.

– Скалони остался с разбитым сердцем. Вы с ним разговаривали?

– Мы обнялись, поблагодарили друг друга, я поблагодарил его за все, чему он меня научил. Он очень молод, у него впереди долгая карьера. Думаю, мы заслужили победу сегодня.

– В каком состоянии находятся Ферран Торрес и Ламин Ямаль?

– Я должен отдать должное Ламину. Он играл в совершенно другой футбол на клубном уровне. Мы очень благодарны ему за то, что он пожертвовал собой ради блага команды.

На мой взгляд, он отлично провёл чемпионат мира. Что касается Феррана, я просто скажу, что жизнь справедлива. И те, кто падает и поднимается, всегда что-то получают взамен. Это уже история, но он заслужил победу.

Сохранит ли сборная Испании такую игру до следующего чемпионата мира?

– Мы там, где хотели быть, и я чувствую себя привилегированным. Успех, как я уже говорил, достигается благодаря хорошим попутчикам. В этом наше единственное достоинство.

Нужно просто найти хороших людей, которые умеют работать. Мы никуда не спешим. Не скажу, что мы думаем о сентябре, но почти. Будем двигаться от игры к игре, – подытожил тренер.

Видеообзор матча:

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ЧМ-2026 по футболу сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Луис де ла Фуэнте Лионель Скалони Ламин Ямаль Ферран Торрес пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: AS
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Олімпіаду треба ще виграти збірній Іспанії. Звичайно олімпійська збірна інша,але перемоги на ОІ іспанцям не вистачає.
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