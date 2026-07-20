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Чемпионат мира
20 июля 2026, 04:56 | Обновлено 20 июля 2026, 04:58
294
0

Луис де ла Фуэнте – самый возрастной тренер, выигравший чемпионат мира

Специалист поднял над головой кубок в возрасте 65 лет и 29 дней

20 июля 2026, 04:56 | Обновлено 20 июля 2026, 04:58
294
0
Луис де ла Фуэнте – самый возрастной тренер, выигравший чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным специалистом, которому удалось одержать победу на чемпионате мира.

Подопечные Луиса в финале минимально обыграли Аргентину в овертайме (1:0). Решающий мяч забил Ферран Торрес.

Золотую медаль тренер завоевал в возрасте 65 лет и 29 дней.

По этому показателю де ла Фуэнте превзошел своего предшественника Висенте Дель Боске, который привел Испанию к победе на ЧМ-2010 в возрасте 59 лет и 220 дней.

Примечательно, что во главе сборной Испании Луис собрал все возможные трофеи: чемпионат мира, Лигу наций и чемпионат Европы.

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Андрей Витренко Источник: Squawka
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