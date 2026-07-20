Луис де ла Фуэнте – самый возрастной тренер, выигравший чемпионат мира

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте стал самым возрастным специалистом, которому удалось одержать победу на чемпионате мира.

Подопечные Луиса в финале минимально обыграли Аргентину в овертайме (1:0). Решающий мяч забил Ферран Торрес.

Золотую медаль тренер завоевал в возрасте 65 лет и 29 дней.

По этому показателю де ла Фуэнте превзошел своего предшественника Висенте Дель Боске, который привел Испанию к победе на ЧМ-2010 в возрасте 59 лет и 220 дней.

Примечательно, что во главе сборной Испании Луис собрал все возможные трофеи: чемпионат мира, Лигу наций и чемпионат Европы.