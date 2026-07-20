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  4. ФОТО. Стена с 1 пропущенным. Известен лучший вратарь ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:53 | Обновлено 20 июля 2026, 01:57
481
0

ФОТО. Стена с 1 пропущенным. Известен лучший вратарь ЧМ-2026

Унаи Симон даже не имел конкурентов в борьбе за награду

20 июля 2026, 01:53 | Обновлено 20 июля 2026, 01:57
481
0
ФОТО. Стена с 1 пропущенным. Известен лучший вратарь ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Симон
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Голкипер «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Унаи Симон был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2026.

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После победы в финале против Аргентины (1:0) Симон с улыбкой на лице получил личную награду.

Симон стал частью победной сборной, выиграв конкуренцию у Давида Райи («Арсенал») и Жоана Гарсии («Барселона»).

Примечательно, что за весь турнир Унаи пропустил лишь один мяч. Случилось это в 1/4 финала против Бельгии (2:1).

ФОТО. Стена с 1 пропущенным. Известен лучший вратарь ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаї Симон
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаї Симон
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаї Симон
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаї Симон
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаї Симон
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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