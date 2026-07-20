Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ
Аргентинский вратарь 11 раз спас команду
Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал автором рекордного перформанса в финале чемпионата мира 2026 года.
В главном матче турнира против Испании Мартинес совершил 11 сейвов, что является рекордным показателем для финалов.
Несмотря на самоотверженную игру Эмилиано, испанцы дожали соперника и одержали победу со счетом 1:0.
Прошить Мартинеса сумел форвард Ферран Торрес, забивший на 106-й минуте.
Emi Martínez breaks the previous record (9) of most saves in a men's World Cup final.— B/R Football (@brfootball) July 19, 2026
He's got 11 saves vs. Spain. Putting in a shift 🧤 pic.twitter.com/HeRmsAgnKb
Emi Martinez breaks the record for the most saves ever made in a World Cup final 🧤 pic.twitter.com/N4Ls3zjTir— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 19, 2026
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