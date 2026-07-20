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  4. Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ
Чемпионат мира
20 июля 2026, 04:43 | Обновлено 20 июля 2026, 04:56
212
0

Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ

Аргентинский вратарь 11 раз спас команду

20 июля 2026, 04:43 | Обновлено 20 июля 2026, 04:56
212
0
Стена в воротах. Мартинес установил рекорд по количеству сейвов в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал автором рекордного перформанса в финале чемпионата мира 2026 года.

В главном матче турнира против Испании Мартинес совершил 11 сейвов, что является рекордным показателем для финалов.

Несмотря на самоотверженную игру Эмилиано, испанцы дожали соперника и одержали победу со счетом 1:0.

Прошить Мартинеса сумел форвард Ферран Торрес, забивший на 106-й минуте.

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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