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Чемпионат мира
20 июля 2026, 01:51 |
999
2

Назван футболист, из-за которого сборная Аргентина проиграла Испании

Полузащитник Энцо Фернандес покинул поле досрочно, заработав два предупреждения

20 июля 2026, 01:51 |
999
2 Comments
Назван футболист, из-за которого сборная Аргентина проиграла Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес
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В воскресенье, 19 июля, состоялся финал чемпионата мира, в котором сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 благодаря результативному удару Феррана Торреса.

Полузащитник аргентинской сборной Энцо Фернандес стал главным антигероем этого противостояния, заработав второе предупреждение на 90+3 минуте и оставив своих партнеров в меньшинстве:

Авторитетный портал Goal признал 25-летнего футболиста худшим игроком в команде Лионеля Скалони, отметив его необдуманные поступки в важнейшем матче:

«Энцо Фернандес – три балла из десяти. Он совершенно заслужил удаление. Получил желтую карточку и все равно сбил Кубарси с ног. Можно ли было сыграть хуже?!

Он получил первое предупреждение за пререкания с судьей! Нужно быть умнее, особенно, когда ты играешь в финале чемпионата мира», – раскритиковали полузащитника.

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Николай Тытюк Источник: Goal.com
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Все справедливо, тепер незнати коли і в якому фіналі ще зіграє
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Паредеса з його штовханнями ліктем у спину теж треба було вилучити. Мабуть аргентинців так з дитинства навчають, бо штовхалось півкоманди.
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