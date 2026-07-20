Назван футболист, из-за которого сборная Аргентина проиграла Испании

В воскресенье, 19 июля, состоялся финал чемпионата мира, в котором сборная Испании одолела команду Аргентины со счетом 1:0 благодаря результативному удару Феррана Торреса.

Полузащитник аргентинской сборной Энцо Фернандес стал главным антигероем этого противостояния, заработав второе предупреждение на 90+3 минуте и оставив своих партнеров в меньшинстве:

Авторитетный портал Goal признал 25-летнего футболиста худшим игроком в команде Лионеля Скалони, отметив его необдуманные поступки в важнейшем матче:

«Энцо Фернандес – три балла из десяти. Он совершенно заслужил удаление. Получил желтую карточку и все равно сбил Кубарси с ног. Можно ли было сыграть хуже?!

Он получил первое предупреждение за пререкания с судьей! Нужно быть умнее, особенно, когда ты играешь в финале чемпионата мира», – раскритиковали полузащитника.