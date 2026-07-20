Чемпионат мира20 июля 2026, 00:18 | Обновлено 20 июля 2026, 00:59
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Финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина перешел в овертайм
Основное время решающего поединка завершилось со счетом 0:0
20 июля 2026, 00:18 | Обновлено 20 июля 2026, 00:59
1069
0
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Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины перешел в овертайм.
После основного времени финала ЧМ-2026 счет остался 0:0. Команды проведут два тайма по 15 минут.
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Аргентина играет вдесятером после удаления Энцо Фернандеса на 90+3-й мин.
Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля
Испания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)
Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)
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