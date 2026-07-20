Финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина перешел в овертайм

Финал чемпионата мира 2026 между сборными Испании и Аргентины перешел в овертайм.

После основного времени финала ЧМ-2026 счет остался 0:0. Команды проведут два тайма по 15 минут.

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Аргентина играет вдесятером после удаления Энцо Фернандеса на 90+3-й мин.

Чемпионат мира 2026. Финал, 19 июля

Испания – Аргентина – 0:0 (матч продолжается)

Удаление: Энцо Фернандес, 90+3 (Аргентина)