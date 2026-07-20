Чемпионат мира20 июля 2026, 00:03 |
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Сборная Аргентина установила антирекорд финалов чемпионатов мира
За 75 минут Месси и компания не нанесли ни одного удара по воротам команды Испании
20 июля 2026, 00:03 |
3323
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Сборная Аргентина вместе с легендарным Лионелем Месси установили антирекорд чемпионатов мира в матче против команды Испании.
За 75 минут финала ЧМ-2026 аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам соперников и стали первой такой командой в истории решающих поединков мундиалей.
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Счет в матче Испании и Аргентины остается 0:0. Встреча стартовала 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.
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Комментарии 2
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За 90 минут
Тю, це ще добре що туди не потрапила збірна звьоздних калік. Ото були б АНТИрекорди...
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