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Чемпионат мира
20 июля 2026, 00:03 |
3323
2

Сборная Аргентина установила антирекорд финалов чемпионатов мира

За 75 минут Месси и компания не нанесли ни одного удара по воротам команды Испании

20 июля 2026, 00:03 |
3323
2 Comments
Сборная Аргентина установила антирекорд финалов чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентина вместе с легендарным Лионелем Месси установили антирекорд чемпионатов мира в матче против команды Испании.

За 75 минут финала ЧМ-2026 аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам соперников и стали первой такой командой в истории решающих поединков мундиалей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет в матче Испании и Аргентины остается 0:0. Встреча стартовала 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Тю, це ще добре що туди не потрапила збірна звьоздних калік.  Ото були б АНТИрекорди...
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