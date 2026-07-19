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  4. Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:54 |
1219
0

Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026

Перерыв длился не 17 минут, а 27

19 июля 2026, 23:54 |
1219
0
Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.

В перерыве матча состоялось грандиозное шоу с участием множества приглашенных звезд, таких как Мадонна, корейская группа BTS, Джастин Бибер и Шакира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед финалом чемпионата мира 2026 года ФИФА заявила, что перерыв между таймами будет длиться 17 минут — шоу должно было занять не более 11 из них.

Но на самом деле перерыв между таймами длился 27 минут и 24 секунды. Интересно, что по данным статистического ресурса OptaJean, чистое игровое время первого тайма было не намного больше — всего 29 минут и 42 секунды.

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Дмитрий Вус Источник: Opta
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