Все ради денег? ФИФА соврала болельщикам по поводу финала ЧМ-2026
Перерыв длился не 17 минут, а 27
19 июля состоится финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США), пригороде Нью-Йорка.
В перерыве матча состоялось грандиозное шоу с участием множества приглашенных звезд, таких как Мадонна, корейская группа BTS, Джастин Бибер и Шакира.
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Перед финалом чемпионата мира 2026 года ФИФА заявила, что перерыв между таймами будет длиться 17 минут — шоу должно было занять не более 11 из них.
Но на самом деле перерыв между таймами длился 27 минут и 24 секунды. Интересно, что по данным статистического ресурса OptaJean, чистое игровое время первого тайма было не намного больше — всего 29 минут и 42 секунды.
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