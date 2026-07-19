«Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ

Известный и скандальный британский журналист Пирс Морган поделился своими ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной:

«Ты знаешь, что делать, Испания. Сделай нам всем одолжение и сотри самодовольные улыбки с их аргентинских лиц».

Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной завершился нулевой ничьей.

Аргентина является действующим чемпионом мира. Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.