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  4. «Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:23 | Обновлено 19 июля 2026, 23:24
171
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«Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ

Британский журналист болеет за Испанию

19 июля 2026, 23:23 | Обновлено 19 июля 2026, 23:24
171
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«Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный и скандальный британский журналист Пирс Морган поделился своими ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной:

«Ты знаешь, что делать, Испания. Сделай нам всем одолжение и сотри самодовольные улыбки с их аргентинских лиц».

Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной завершился нулевой ничьей.

Аргентина является действующим чемпионом мира. Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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