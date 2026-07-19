«Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ
Британский журналист болеет за Испанию
Известный и скандальный британский журналист Пирс Морган поделился своими ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной:
«Ты знаешь, что делать, Испания. Сделай нам всем одолжение и сотри самодовольные улыбки с их аргентинских лиц».
Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной завершился нулевой ничьей.
Аргентина является действующим чемпионом мира. Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.
You know what to do, Spain.— Piers Morgan (@piersmorgan) July 19, 2026
Please do us all a favour, and wipe the smug smirks off their Argentinian faces. 👊 pic.twitter.com/HAnzB5UeD0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 июля и начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси
Украинец выделил легендарного Али