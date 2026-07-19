Центральный защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес вынужденно покинул поле в финале чемпионата мира 2026 против команды Испании.

На 44-й минуте Лисандро получил повреждение. Наставник аргентинцев Лионель Скалони выпустил вместо него Николаса Отаменди.

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Лисандро Мартинес стал автором первой и пока что единственной желтой карточки в матче Испании и Аргентины. На 41-й минуте он сфолил против Микеля Оярсабаля и был наказан горчичником.

Первый тайм финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершился без голов – 0:0.

ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле