ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле
Лисандро Мартинес не смог продолжить поединок против Испании, вышел Николас Отаменди
Центральный защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес вынужденно покинул поле в финале чемпионата мира 2026 против команды Испании.
На 44-й минуте Лисандро получил повреждение. Наставник аргентинцев Лионель Скалони выпустил вместо него Николаса Отаменди.
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Лисандро Мартинес стал автором первой и пока что единственной желтой карточки в матче Испании и Аргентины. На 41-й минуте он сфолил против Микеля Оярсабаля и был наказан горчичником.
Первый тайм финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершился без голов – 0:0.
ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле
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