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  4. ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле
Чемпионат мира
19 июля 2026, 22:54 | Обновлено 19 июля 2026, 23:04
528
0

ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле

Лисандро Мартинес не смог продолжить поединок против Испании, вышел Николас Отаменди

19 июля 2026, 22:54 | Обновлено 19 июля 2026, 23:04
528
0
ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле
Getty Images/Global Images Ukraine
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Центральный защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес вынужденно покинул поле в финале чемпионата мира 2026 против команды Испании.

На 44-й минуте Лисандро получил повреждение. Наставник аргентинцев Лионель Скалони выпустил вместо него Николаса Отаменди.

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Лисандро Мартинес стал автором первой и пока что единственной желтой карточки в матче Испании и Аргентины. На 41-й минуте он сфолил против Микеля Оярсабаля и был наказан горчичником.

Первый тайм финала ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной завершился без голов – 0:0.

ФОТО. Автор первой желтой в финале ЧМ-2026 получил травму и покинул поле

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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