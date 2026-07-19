Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю
Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:22 | Обновлено 19 июля 2026, 23:24
267
0

ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю

Забавный хайлайт в первом тайме поединка Испании и Аргентины, который завершился 0:0

19 июля 2026, 23:22 | Обновлено 19 июля 2026, 23:24
267
0
ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборные Испании и Аргентины завершили первый тайм чемпионата мира 2026 со счетом 0:0.

Один из главных хайлайтов этих 45 минут – момент, когда легендарный Лионель Месси прокинул мяч между ног юному вундеркинду Ламину Ямалю.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хавбек испанцев Фабиан Руис подстраховал Ламина и не позволил Лео развить потенциально опасную атаку.

Встреча Испании и Аргентины стартовала 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.

ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю

По теме:
ФОТО. Футбольные фанаты высмеяли места за $1 млн на финале ЧМ
«Сотрите их улыбки». Скандальный Пирс Морган обратился к финалистам ЧМ
Первый тайм финала ЧМ-2026 – самый малособытийный в истории
фото Лионель Месси Ламин Ямаль дриблинг финты сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу Испания - Аргентина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Футбол | 19 июля 2026, 20:00 16
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026
Испания – Аргентина. Прогноз и анонс на финал чемпионата мира 2026

Поединок состоится 19 июля и начнется в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси

Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Футбол | 19 июля 2026, 21:04 1
Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ
Месси – лишь второй в истории футболист – участник трех финалов ЧМ

Лионель Месси повторил достижение бразильского защитника Кафу

Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Футбол | 19.07.2026, 07:51
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Костюк не допустил к полноценным тренировкам таланта Динамо
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Бокс | 19.07.2026, 09:35
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Волейбол | 19.07.2026, 09:35
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 72
Футбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
18.07.2026, 10:13 28
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 10
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 39
Футбол
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
18.07.2026, 09:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем