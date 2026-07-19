ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю
Забавный хайлайт в первом тайме поединка Испании и Аргентины, который завершился 0:0
Сборные Испании и Аргентины завершили первый тайм чемпионата мира 2026 со счетом 0:0.
Один из главных хайлайтов этих 45 минут – момент, когда легендарный Лионель Месси прокинул мяч между ног юному вундеркинду Ламину Ямалю.
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Хавбек испанцев Фабиан Руис подстраховал Ламина и не позволил Лео развить потенциально опасную атаку.
Встреча Испании и Аргентины стартовала 19 июля в 22:00 по Киеву на Метлайф-стэдиум в Ист-Ратерфорде.
ФОТО. Лионель Месси в финале ЧМ-2026 прокинул мяч между ног Ламину Ямалю
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