ФОТО. Ямаль растрогал сеть посланием перед финалом ЧМ с Месси

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал эмоциональную сторис перед финалом чемпионата мира против Аргентины.

19-летний футболист поделился своей детской фотографией, на которой он изображен в форме одного из своих первых клубов. Снимок Ламин сопроводил фразой: «Por ti y por la calle» – «За тебя и за улицу».

Испанские СМИ объясняют, что первая часть послания, вероятно, адресована самому Ямалю в детстве, а вторая – его корням, родному району Рокафонда и людям, рядом с которыми он вырос.

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Таким образом, перед самым важным матчем в своей карьере Ламин напомнил о пути от уличного футбола до финала чемпионата мира.

В решающем матче турнира сборная Испании сыграет против Аргентины. Одной из главных интриг финала станет противостояние Ямаля с легендой «Барселоны» Лионелем Месси.