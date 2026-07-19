Тупчий подколол Лосано, сказав, за кого будет болеть Украина в финале ЧМ

Диагональный сборной Украины по волейболу Василий Тупчий рассказал, чем планирует заняться после заключительного матча группового этапа Лиги наций против Германии. «Сине-желтые» одержали победу со счётом 3:1 и сохранили шансы на выход в плей-офф.

Сразу после завершения матча внимание спортивного мира будет приковано к финалу чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Испании.

Василий Тупчий рассказал, за кого будет болеть в решающем матче мундиаля и какой напиток выберет для его просмотра.

«Болеем за испанцев, вся команда болеет, кроме наших тренеров-аргентинцев. А пиво – какое-нибудь местное, скорее всего».

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.