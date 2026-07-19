Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что станет новым главным тренером сборной Германии.

«Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале, в ближайшие несколько дней», – сказал он Magenta TV.

Клопп находится в Штатах на чемпионате мира и ведет переговоры с немецкой федерацией. Он является единственным кандидатом на замену Юлиану Нагельсманну, с которым «бундестим» вылетела уже на первой стадии плей-офф мундиаля.