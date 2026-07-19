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Чемпионат мира
19 июля 2026, 20:55 | Обновлено 19 июля 2026, 20:56
867
0

Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»

Юрген Клопп намекнул, что через несколько дней возглавит сборную Германии

19 июля 2026, 20:55 | Обновлено 19 июля 2026, 20:56
867
0
Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что станет новым главным тренером сборной Германии.

«Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале, в ближайшие несколько дней», – сказал он Magenta TV.

Клопп находится в Штатах на чемпионате мира и ведет переговоры с немецкой федерацией. Он является единственным кандидатом на замену Юлиану Нагельсманну, с которым «бундестим» вылетела уже на первой стадии плей-офф мундиаля.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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