Чемпионат мира19 июля 2026, 20:55 | Обновлено 19 июля 2026, 20:56
867
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Юрген КЛОПП: «Еще несколько дней»
Юрген Клопп намекнул, что через несколько дней возглавит сборную Германии
19 июля 2026, 20:55 | Обновлено 19 июля 2026, 20:56
867
0
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Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что станет новым главным тренером сборной Германии.
«Мы уже не так далеки от того, чтобы объявить об этом. В идеале, в ближайшие несколько дней», – сказал он Magenta TV.
Клопп находится в Штатах на чемпионате мира и ведет переговоры с немецкой федерацией. Он является единственным кандидатом на замену Юлиану Нагельсманну, с которым «бундестим» вылетела уже на первой стадии плей-офф мундиаля.
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