Шансы Месси на «Золотую бутсу» оценены в 4%
Лионель Месси с Килианом Мбаппе спорит за звание лучшего бомбардира
Совсем скоро в Нью-Йорке стартует финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Помимо судьбы главного трофея в футболе всех интересует, кто выиграет «Золотую бутсу» лучшего бомбардира.
Осталось всего два варианта: форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, у которого 10 голов и 4 ассиста, или звезда команды Аргентины Лионель Месси (8 голов и 4 ассиста).
39-летнему Месси нужно выполнить одно из трех условий:
– оформить хет-трик;
– оформить дубль и отдать ассист;
– оформить дубль и провести менее 55 минут на поле.
Шансы Месси оцениваются всего в 4%.
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