Шансы Месси на «Золотую бутсу» оценены в 4%

Совсем скоро в Нью-Йорке стартует финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Помимо судьбы главного трофея в футболе всех интересует, кто выиграет «Золотую бутсу» лучшего бомбардира.

Осталось всего два варианта: форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, у которого 10 голов и 4 ассиста, или звезда команды Аргентины Лионель Месси (8 голов и 4 ассиста).

39-летнему Месси нужно выполнить одно из трех условий:

– оформить хет-трик;

– оформить дубль и отдать ассист;

– оформить дубль и провести менее 55 минут на поле.

Шансы Месси оцениваются всего в 4%.