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  4. Шансы Месси на «Золотую бутсу» оценены в 4%
Чемпионат мира
19 июля 2026, 20:42 |
1128
2

Шансы Месси на «Золотую бутсу» оценены в 4%

Лионель Месси с Килианом Мбаппе спорит за звание лучшего бомбардира

19 июля 2026, 20:42 |
1128
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Шансы Месси на «Золотую бутсу» оценены в 4%
Getty Images/Global Images Ukraine
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Совсем скоро в Нью-Йорке стартует финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Помимо судьбы главного трофея в футболе всех интересует, кто выиграет «Золотую бутсу» лучшего бомбардира.

Осталось всего два варианта: форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, у которого 10 голов и 4 ассиста, или звезда команды Аргентины Лионель Месси (8 голов и 4 ассиста).

39-летнему Месси нужно выполнить одно из трех условий:

– оформить хет-трик;

– оформить дубль и отдать ассист;

– оформить дубль и провести менее 55 минут на поле.

Шансы Месси оцениваются всего в 4%.

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Лионель Месси Килиан Мбаппе сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина сборная Франции по футболу
Руслан Полищук Источник
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Якщо команда Мессі стане чемпіоном, він з радістю віддасть Мбаппе Золоту бутсу з Золотим м`ячем на додачу)
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Шанси Мбаппе на «Золотий м'яч» оцінено у 0%
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