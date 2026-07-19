Чемпионат мира19 июля 2026, 12:22 | Обновлено 19 июля 2026, 12:39
387
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Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси
Французский форвард забил 22-й мяч на чемпионатах мира
19 июля 2026, 12:22 | Обновлено 19 июля 2026, 12:39
387
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В матче с Англией (4:6) 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, сделав рекордный седьмой дубль, довел счет своих голов на чемпионатах мира до 22. Тем самым он, обойдя на один мяч Лионеля Месси, возглавил бомбардирский рейтинг мундиалей.
Правда, у аргентинца есть еще одна игра в запасе, и он имеет возможность восстановить статус-кво. Но пока так, как есть. 10 раз Мбаппе отличился на ЧМ-2026, 8 – на ЧМ-2022 и 4 – на ЧМ-2018.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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