Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси

В матче с Англией (4:6) 27-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, сделав рекордный седьмой дубль, довел счет своих голов на чемпионатах мира до 22. Тем самым он, обойдя на один мяч Лионеля Месси, возглавил бомбардирский рейтинг мундиалей.

Правда, у аргентинца есть еще одна игра в запасе, и он имеет возможность восстановить статус-кво. Но пока так, как есть. 10 раз Мбаппе отличился на ЧМ-2026, 8 – на ЧМ-2022 и 4 – на ЧМ-2018.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ