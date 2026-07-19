Танги НЬЯНЗУ: «Меня переполняют эмоции»

Французский центральный защитник Танги Ньянзу Куасси прокомментировал свой переход из «Севильи» в «Лилль»:

«Меня переполняют эмоции. Я очень счастлив, что у меня появилась возможность подписать контракт с «Лиллем» — клубом, который я считаю идеальным для дальнейшей карьеры и который предлагает прекрасные условия для развития. Самое главное для меня — восстановить полную уверенность в себе, вернуть улыбку, получить игровое время и таким образом помочь команде добиваться побед.

Общение с президентом всегда было очень четким. По приезде он сказал мне, что здесь работают по-другому; я здесь также для того, чтобы внести свою лепту. Я также рад вернуться во Францию — страну, в которой я родился и где научился играть в футбол. Мне действительно не терпится познакомиться со своими партнерами по команде и болельщиками. Теперь я тоже «дог».