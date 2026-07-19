WTA 250 Гамбург. Олейникова и Калинина – лидеры посева. Известны соперницы

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 52) и Ангелина Калинина (WTA 59) выступят в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.

Олейникова и Калинина получили первый и второй номер посева соответственно. Александра и Ангелина смогут пересечься друг с другом только в финале.

В первом раунде Олейникова сыграет с Насташей Шунк (Германия, WTA 457), которой организаторы предоставили wild card. Ранее Александра ни разу не встречалась с этой соперницей.

Калинина в 1/16 финала выйдет на корт против Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 100). Это будет первое очное противостояние оппоненток.

В случае победы, Олейникова во втором круге встретится с победительницей поединка Лейре Ромеро-Гормаз (Испания, WTA 146) – Вероника Эрьявец (Словения, WTA 105), а у Калининой возможна теннисистка из квалификации.

Матчи основной сетки турнира в Гамбурге пройдут с 20 по 26 июля. Калинина стартует уже 20 числа – ее поединок с Кеведо начнется не ранее 14:30 по Киеву.

Соперницы украинок в 1/16 финала WTA 250 в Гамбурге

Александра Олейникова [1] – Насташа Шунк [WC]

Лейре Ромеро-Гормаз – Вероника Эрьявец

Ангелина Калинина [2] – Кейтлин Кеведо

квалифайер – квалифайер

Потенциальные четвертьфиналы в Гамбурге по посеву:

Александра Олейникова [1] – Юлия Путинцева [7]

Анна Бондар [4] – Синья Краус [8]

Симона Вальтерт [6] – Панна Удварди [3]

Тамара Корпач [5] – Ангелина Калинина [2]

Турнирная сетка WTA 250 в Гамбурге