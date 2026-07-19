WTA 250 Гамбург. Олейникова и Калинина – лидеры посева. Известны соперницы
Александра в первом раунде сыграет против Шунк, а Ангелина встретится с Кеведо
Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 52) и Ангелина Калинина (WTA 59) выступят в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гамбурге, Германия.
Олейникова и Калинина получили первый и второй номер посева соответственно. Александра и Ангелина смогут пересечься друг с другом только в финале.
В первом раунде Олейникова сыграет с Насташей Шунк (Германия, WTA 457), которой организаторы предоставили wild card. Ранее Александра ни разу не встречалась с этой соперницей.
Калинина в 1/16 финала выйдет на корт против Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 100). Это будет первое очное противостояние оппоненток.
В случае победы, Олейникова во втором круге встретится с победительницей поединка Лейре Ромеро-Гормаз (Испания, WTA 146) – Вероника Эрьявец (Словения, WTA 105), а у Калининой возможна теннисистка из квалификации.
Матчи основной сетки турнира в Гамбурге пройдут с 20 по 26 июля. Калинина стартует уже 20 числа – ее поединок с Кеведо начнется не ранее 14:30 по Киеву.
Соперницы украинок в 1/16 финала WTA 250 в Гамбурге
Александра Олейникова [1] – Насташа Шунк [WC]
Лейре Ромеро-Гормаз – Вероника Эрьявец
Ангелина Калинина [2] – Кейтлин Кеведо
квалифайер – квалифайер
Потенциальные четвертьфиналы в Гамбурге по посеву:
Александра Олейникова [1] – Юлия Путинцева [7]
Анна Бондар [4] – Синья Краус [8]
Симона Вальтерт [6] – Панна Удварди [3]
Тамара Корпач [5] – Ангелина Калинина [2]
Турнирная сетка WTA 250 в Гамбурге
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