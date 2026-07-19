Дмитрий СЕМЕНОВ: «Нам удалось достаточно быстро достичь договоренности»

Украинский центральный защитник Дмитрий Семенов прокомментировал свой переход в «Кудривку».

– Приветствуем тебя в составе нашей команды! Как возник вариант с нашим клубом?

– Вариант возник после беседы с руководством клуба. Мы обсудили все детали, и это предложение показалось мне очень интересным.

– Почему выбрал именно «Кудривку»?

– На мой взгляд, здесь созданы хорошие условия для развития и прогресса. Именно поэтому нам удалось довольно быстро прийти к договоренности.

– Успел ли ты уже пообщаться с руководством, тренерским штабом и познакомиться с новыми партнерами по команде?

– Да, уже успел познакомиться со всеми. Впечатления очень положительные. В команде прекрасная атмосфера, поэтому чувствую себя комфортно.

– Какие цели ставишь перед собой в новом клубе?

– Прежде всего – выполнять все поставленные передо мной задачи. Хочу прогрессировать, развиваться и приносить максимальную пользу команде.