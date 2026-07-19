Дмитрий СЕМЕНОВ: «Нам удалось достаточно быстро достичь договоренности»
Защитник прокомментировал свой переход в Кудровку
Украинский центральный защитник Дмитрий Семенов прокомментировал свой переход в «Кудривку».
– Приветствуем тебя в составе нашей команды! Как возник вариант с нашим клубом?
– Вариант возник после беседы с руководством клуба. Мы обсудили все детали, и это предложение показалось мне очень интересным.
– Почему выбрал именно «Кудривку»?
– На мой взгляд, здесь созданы хорошие условия для развития и прогресса. Именно поэтому нам удалось довольно быстро прийти к договоренности.
– Успел ли ты уже пообщаться с руководством, тренерским штабом и познакомиться с новыми партнерами по команде?
– Да, уже успел познакомиться со всеми. Впечатления очень положительные. В команде прекрасная атмосфера, поэтому чувствую себя комфортно.
– Какие цели ставишь перед собой в новом клубе?
– Прежде всего – выполнять все поставленные передо мной задачи. Хочу прогрессировать, развиваться и приносить максимальную пользу команде.
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