Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий СЕМЕНОВ: «Нам удалось достаточно быстро достичь договоренности»
Украина. Премьер лига
19 июля 2026, 19:05 |
138
0

Дмитрий СЕМЕНОВ: «Нам удалось достаточно быстро достичь договоренности»

Защитник прокомментировал свой переход в Кудровку

19 июля 2026, 19:05 |
138
0
Дмитрий СЕМЕНОВ: «Нам удалось достаточно быстро достичь договоренности»
Дмитрий Семенов
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский центральный защитник Дмитрий Семенов прокомментировал свой переход в «Кудривку».

Приветствуем тебя в составе нашей команды! Как возник вариант с нашим клубом?

– Вариант возник после беседы с руководством клуба. Мы обсудили все детали, и это предложение показалось мне очень интересным.

– Почему выбрал именно «Кудривку»?

– На мой взгляд, здесь созданы хорошие условия для развития и прогресса. Именно поэтому нам удалось довольно быстро прийти к договоренности.

Успел ли ты уже пообщаться с руководством, тренерским штабом и познакомиться с новыми партнерами по команде?

– Да, уже успел познакомиться со всеми. Впечатления очень положительные. В команде прекрасная атмосфера, поэтому чувствую себя комфортно.

Какие цели ставишь перед собой в новом клубе?

– Прежде всего – выполнять все поставленные передо мной задачи. Хочу прогрессировать, развиваться и приносить максимальную пользу команде.

По теме:
Галатасарай предлагает 45 млн за звезду Реала, которая не нужна Моуриньо
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль подписал бывшего защитника ПСЖ и Баварии
ПСЖ хочет получить 70 миллионов евро за своего звездного игрока
трансферы свободный агент трансферы УПЛ Дмитрий Семенов Кудровка
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Волейбол | 19 июля 2026, 11:12 6
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»
Капитан сборной Украины: «Мы же не выходим на площадку с мыслью проиграть»

Юрий Семенюк поделился эмоциями после поражения «сине-желтых»

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 19 июля 2026, 09:12 3
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»

Украинец выделил легендарного Али

Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Футбол | 19.07.2026, 02:35
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
Футбол | 19.07.2026, 18:44
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
В детской книге был предсказан счет финала ЧМ Испания – Аргентина
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Футбол | 19.07.2026, 08:13
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 40
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 10
Футбол
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 13
Волейбол
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
19.07.2026, 02:04 71
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
18.07.2026, 08:38 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем