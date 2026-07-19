По 6 побед Испании и Аргентины. Все противостояния финалистов ЧМ-2026

В финальном матче чемпионата мира 2026 сыграют между собой сборные Испании и Аргентины.

Соперники ранее встречались между собой 14 раз, правда, лишь 1 матч из них был в официальном турнире (ЧМ-1966, 2:1 в пользу Аргентины).

В этих 14 поединках обе сборные одержали по 6 побед, еще дважды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 19:18 в пользу сборной Испании.

Все матчи в истории между сборными Испании и Аргентины