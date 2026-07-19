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Чемпионат мира
19 июля 2026, 15:14 | Обновлено 19 июля 2026, 15:15
204
0

По 6 побед Испании и Аргентины. Все противостояния финалистов ЧМ-2026

Только однажды сборные встречались в официальном турнире

19 июля 2026, 15:14 | Обновлено 19 июля 2026, 15:15
204
0
По 6 побед Испании и Аргентины. Все противостояния финалистов ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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В финальном матче чемпионата мира 2026 сыграют между собой сборные Испании и Аргентины.

Соперники ранее встречались между собой 14 раз, правда, лишь 1 матч из них был в официальном турнире (ЧМ-1966, 2:1 в пользу Аргентины).

В этих 14 поединках обе сборные одержали по 6 побед, еще дважды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 19:18 в пользу сборной Испании.

Все матчи в истории между сборными Испании и Аргентины

  • 2026: ЧМ, Испания – Аргентина
  • 2018: ТМ, Испания – Аргентина – 6:1
  • 2010: ТМ, Аргентина – Испания – 4:1
  • 2009: ТМ, Испания – Аргентина – 2:1
  • 2006: ТМ, Испания – Аргентина – 2:1
  • 1999: ТМ, Испания – Аргентина – 0:2
  • 1995: ТМ, Испания – Аргентина – 2:1
  • 1988: ТМ, Испания – Аргентина – 1:1
  • 1974: ТМ, Аргентина – Испания – 1:1
  • 1972: ТМ, Испания – Аргентина – 1:0
  • 1966: ЧМ, Аргентина – Испания – 2:1
  • 1961: ТМ, Испания – Аргентина – 2:0
  • 1960: ТМ, Аргентина – Испания – 2:0
  • 1953: ТМ, Аргентина – Испания – 1:0
  • 1952: ТМ, Испания – Аргентина – 0:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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