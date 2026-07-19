Чемпионат мира19 июля 2026, 15:14 | Обновлено 19 июля 2026, 15:15
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По 6 побед Испании и Аргентины. Все противостояния финалистов ЧМ-2026
Только однажды сборные встречались в официальном турнире
19 июля 2026, 15:14 | Обновлено 19 июля 2026, 15:15
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В финальном матче чемпионата мира 2026 сыграют между собой сборные Испании и Аргентины.
Соперники ранее встречались между собой 14 раз, правда, лишь 1 матч из них был в официальном турнире (ЧМ-1966, 2:1 в пользу Аргентины).
В этих 14 поединках обе сборные одержали по 6 побед, еще дважды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 19:18 в пользу сборной Испании.
Все матчи в истории между сборными Испании и Аргентины
- 2026: ЧМ, Испания – Аргентина
- 2018: ТМ, Испания – Аргентина – 6:1
- 2010: ТМ, Аргентина – Испания – 4:1
- 2009: ТМ, Испания – Аргентина – 2:1
- 2006: ТМ, Испания – Аргентина – 2:1
- 1999: ТМ, Испания – Аргентина – 0:2
- 1995: ТМ, Испания – Аргентина – 2:1
- 1988: ТМ, Испания – Аргентина – 1:1
- 1974: ТМ, Аргентина – Испания – 1:1
- 1972: ТМ, Испания – Аргентина – 1:0
- 1966: ЧМ, Аргентина – Испания – 2:1
- 1961: ТМ, Испания – Аргентина – 2:0
- 1960: ТМ, Аргентина – Испания – 2:0
- 1953: ТМ, Аргентина – Испания – 1:0
- 1952: ТМ, Испания – Аргентина – 0:1
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