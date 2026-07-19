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  4. КЕЙН: «Между нами была особая связь, и мы очень верили друг в друга»
Англия
19 июля 2026, 15:18 |
379
0

КЕЙН: «Между нами была особая связь, и мы очень верили друг в друга»

Нападающий сборной Англии подвел итоги выступления на ЧМ-2026

19 июля 2026, 15:18 |
379
0
КЕЙН: «Между нами была особая связь, и мы очень верили друг в друга»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн, который забил шесть голов на чемпионате мира 2026, но в матче за третье место против Франции так и не вышел на поле, рассказал об атмосфере в команде.

«Это одна из лучших сборных Англии, частью которых мне когда-либо доводилось быть, – сказал форвард. – Когда видишь ребят в отеле, когда смотришь, как мы тренируемся на поле, когда находишься с ними в раздевалке, понимаешь, что это действительно уникальный коллектив. Между нами была особая связь, и мы очень верили друг в друга».

Говоря о Томасе Тухеле, Кейн добавил:

«Для него это был первый крупный турнир. Думаю, он многому научился в отношении команды, самого турнира, переездов, матчей и того, что значит играть под таким давлением».

Сборная Англии уступила в полуфинале мундиаля сборной Аргентины со счетом 1:2, после чего в матче за бронзу одолела Францию – 6:4.

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Гарри Кейн сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу Томас Тухель
Иван Чирко Источник: BBC
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