Игрок сборной Англии: «Верьте в нас. Наше время придет»
Маркус Рэшфорд подвел итоги выступления команды на ЧМ-2026
Вингер сборной Англии Маркус Рэшфорд подвел итоги выступления команды на чемпионате мира 2026, по итогам которого Англия завоевала бронзовые медали.
«Разочарование в футболе неизбежно. Игра против Аргентины, безусловно, сильно ударила по нам, но нужно продолжать двигаться вперед и осознать, как далеко мы продвинулись как нация. Мы были близки к трофею, но этому снова не суждено было случиться.
Сегодня мы отреагировали правильно и, показав сильную игру против Франции, дали фанатам повод улыбнуться и финишировали третьими. Я очень горжусь быть частью этой команды. Верьте в нас. Наше время придет.
Сейчас нужно отдохнуть, переосмыслить произошедшее, провести время с семьей и друзьями, а затем вернуться лучшей версией себя», – написал Рэшфорд на своей личной странице в Instagram.
Англия уступила в полуфинале мундиаля сборной Аргентины со счетом 1:2, после чего в матче за бронзу одолела Францию – 6:4.
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