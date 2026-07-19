Игрок сборной Англии: «Верьте в нас. Наше время придет»

Вингер сборной Англии Маркус Рэшфорд подвел итоги выступления команды на чемпионате мира 2026, по итогам которого Англия завоевала бронзовые медали.

«Разочарование в футболе неизбежно. Игра против Аргентины, безусловно, сильно ударила по нам, но нужно продолжать двигаться вперед и осознать, как далеко мы продвинулись как нация. Мы были близки к трофею, но этому снова не суждено было случиться.

Сегодня мы отреагировали правильно и, показав сильную игру против Франции, дали фанатам повод улыбнуться и финишировали третьими. Я очень горжусь быть частью этой команды. Верьте в нас. Наше время придет.

Сейчас нужно отдохнуть, переосмыслить произошедшее, провести время с семьей и друзьями, а затем вернуться лучшей версией себя», – написал Рэшфорд на своей личной странице в Instagram.