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Англия
19 июля 2026, 13:43 | Обновлено 19 июля 2026, 14:03
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Игрок сборной Англии: «Верьте в нас. Наше время придет»

Маркус Рэшфорд подвел итоги выступления команды на ЧМ-2026

19 июля 2026, 13:43 | Обновлено 19 июля 2026, 14:03
260
0
Игрок сборной Англии: «Верьте в нас. Наше время придет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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Вингер сборной Англии Маркус Рэшфорд подвел итоги выступления команды на чемпионате мира 2026, по итогам которого Англия завоевала бронзовые медали.

«Разочарование в футболе неизбежно. Игра против Аргентины, безусловно, сильно ударила по нам, но нужно продолжать двигаться вперед и осознать, как далеко мы продвинулись как нация. Мы были близки к трофею, но этому снова не суждено было случиться.

Сегодня мы отреагировали правильно и, показав сильную игру против Франции, дали фанатам повод улыбнуться и финишировали третьими. Я очень горжусь быть частью этой команды. Верьте в нас. Наше время придет.

Сейчас нужно отдохнуть, переосмыслить произошедшее, провести время с семьей и друзьями, а затем вернуться лучшей версией себя», – написал Рэшфорд на своей личной странице в Instagram.

Англия уступила в полуфинале мундиаля сборной Аргентины со счетом 1:2, после чего в матче за бронзу одолела Францию – 6:4.

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Иван Чирко Источник: Instagram
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