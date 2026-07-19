Чемпионат мира19 июля 2026, 14:34 | Обновлено 19 июля 2026, 14:35
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Англия забила 4 гола в первом тайме. Все сборные с таким достижением на ЧМ
19 раз на мировых первенствах сборные забивали 4 или больше голов в первой половине игры
19 июля 2026, 14:34 | Обновлено 19 июля 2026, 14:35
381
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В истории чемпионатов мира 19 раз одна сборная забивала 4 или больше голов в первом тайме.
В ХХI веке таких случаев было всего 5, и в двух из них 4+ гола забивала сборная Англии: в 2018 году против Панамы (5 голов) и в 2026 году против Франции (4 гола).
Матчи чемпионатов мира, в которых одна сборная забила 4+ гола в первом тайме
- 2026: Англия, против Франции, 4 гола
- 2022: Бразилия, против Южной Кореи, 4 гола
- 2018: Англия, против Панамы, 5 голов
- 2014: Германия, против Бразилии, 5 голов
- 2002: Германия, против Саудовской Аравии, 4 гола
- 1978: ФРГ, против Мексики, 4 гола
- 1974: Польша, против Гаити, 5 голов
- 1974: Югославия, против Заира, 6 голов
- 1962: Венгрия, против Болгарии, 4 гола
- 1954: Австрия, против Швейцарии, 5 голов
- 1954: Швейцария, против Австрии, 4 гола
- 1954: Турция, против Южной Кореи, 4 гола
- 1954: Австрия, против Чехословакии, 4 гола
- 1954: Венгрия, против Южной Кореи, 4 гола
- 1954: Бразилия, против Мексики, 4 гола
- 1950: Уругвай, против Боливии, 4 гола
- 1938: Швеция, против Кубы, 4 гола
- 1938: Венгрия, против Нидерландской Ост-Индии, 4 гола
- 1930: Уругвай, против Румынии, 4 гола
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