Англия забила 4 гола в первом тайме. Все сборные с таким достижением на ЧМ

В истории чемпионатов мира 19 раз одна сборная забивала 4 или больше голов в первом тайме.

В ХХI веке таких случаев было всего 5, и в двух из них 4+ гола забивала сборная Англии: в 2018 году против Панамы (5 голов) и в 2026 году против Франции (4 гола).

Матчи чемпионатов мира, в которых одна сборная забила 4+ гола в первом тайме