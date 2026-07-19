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Чемпионат мира
19 июля 2026, 14:16 | Обновлено 19 июля 2026, 14:17
379
0

Игорь ЖАБЧЕНКО: «В первом тайме Франция играла в позорный футбол»

В поединке за «бронзу» ЧМ было много нелогичного

19 июля 2026, 14:16 | Обновлено 19 июля 2026, 14:17
379
0
Игорь ЖАБЧЕНКО: «В первом тайме Франция играла в позорный футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший игрок национальной сборной Украины Игорь Жабченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матче за «бронзу» ЧМ, в котором англичане победили французов – 6:4.

«Не буду оригиналом, когда скажу, что о действиях «синих» в первом тайме можно снимать документальную ленту о том, как не нужно играть в футбол. Если одним словом – позор. Такого непрофессионализма от гранда мирового футбола, уверен, не ожидал никто.

Даже не знаю, чем объяснить то, что французы в первом тайме были разбиты – 4:0. Не хватало мотивации? Вряд ли, все же противостояние было за место на пьедестале почета. Серьезная ротация в составе? Тоже не аргумент. Напротив, это был шанс для некоторых из «звезд» доказать Дидье Дешаму, что они заслуживали большего доверия.

Все же, пожалуй, исчерпывающей информацией о том, почему так произошло, обладают только те, кто находился внутри команды.

А то, что не стоит искать логику в футболе, подтвердил ход событий во втором тайме, когда мы увидели на поле настоящую сборную Франции. Она была очень близка к тому, чтобы спастись и перевести игру в овертайм.

Но, скорее всего, футбольный Бог был иного мнения, посчитав, что при таких перепадах даже в одном поединке нельзя заслуживать «бронзу».

А англичанам, также выступавшим не в оптимальном составе, следует отдать должное: под занавес поединка они все-таки дотерпели, выстояли и, как награда, последнее слово было именно за ними».

Ранее Мбаппе взял слово после поражения от Англии и сделал заявление о Месси.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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