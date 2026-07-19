Англия и Франция установили новый рекорд мундиалей

Поединок между Англией и Францией (6:4), в котором мяч 10 раз побывал в воротах обеих команд, стал самым результативным в медальных матчах чемпионатов мира. Прежний рекорд был установлен на ЧМ-1958, когда в игре за бронзу французы разгромили немцев со счетом 6:3.

К слову, 6 мячей из 10 в матче в Майами было забито во второй 45-минутке. Более результативные вторые таймы ранее случались лишь дважды. На ЧМ-1982 в поединке Венгрии и Сальвадора – 8 голов (7:1) и на ЧМ-1954 в матче Венгрия – ФРГ – 7 (5:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ