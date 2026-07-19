Артем МИЛЕВСКИЙ: «Этот молодой парень сыграет главную роль в финале»

Легенда киевского Динамо Артем Милевский дал прогноз на финальный матч ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией, упомянув о Лионеле Месси.

– Давай о финале. Как аргентинцам остановить Испанию? Они смотрятся очень мощно.

– Команда интересная. Мы от них, наверное, ничего особенного не ждали перед турниром, громких имен там почти нет, кроме Ямаля. Но есть Родри, Оярсабаль, Ольмо молодец, молодой Кубарси, Порро из Тоттенхэма, едва не вылетевший из АПЛ. Педри последние две игры не играл, но с балансом у испанцев все хорошо, все друг другу помогают.

Будет интересный финал. Но я думаю, что молодой парень из Росарио – Месси – потянет главную роль. Партнеры ему очень помогают. Так что в финале я ставлю на Аргентину.

– Будешь болеть за аргентинцев?

– Я свое уже отболел. Франция вылетела, Португалия вылетела, Бразилия вылетела, Норвегия вылетела. Я уже не знаю, за кого болеть, поэтому буду просто смотреть красивый футбол, – сказал Артем.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени. В главном матче Мундиаля встретятся Аргентина и Испания.